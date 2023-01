ஏன் பேசினோம் என்று வேதனைப்படுகிற மாதிரி ஆயிடுச்சி.. வருத்தத்தோடு நொந்து கொண்ட கமல்ஹாசன்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 97வது நாளுக்கான முதல் ப்ரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

சனிக்கிழமை எபிசோடுக்காக கமல் வந்துவிட்டார்.

வெளியே சென்று மீண்டும் வந்த போட்டியாளர்களால் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இந்த வாரம் நடந்த பிரச்சனைகளை பேசுவதற்கு கமல் தொடங்கி இருக்கிறார்.

இவ்ளோ சாக்ரிஃபைஸ் செய்தும் இந்த வாரம் வெளியேறும் நபர் இவர்தானா? கடைசியில் எல்லாம் வேஸ்ட்டா போச்சா?

English summary

The first promo for the 97th day of Bigg Boss Tamil Season 6 is out.Kamal is here for Saturday's episode.Kamal has started talking about the problems that happened inside the Bigg Boss house this week due to the exiting and returning contestants.