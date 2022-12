தன் உண்மையான கேரக்டர் பற்றி அடுத்தடுத்து பல உண்மைகளை உளறிய ரச்சிதா..இப்படி எல்லாம் வேற நடந்திருக்கா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ரச்சிதாவை பற்றி சக போட்டியாளர்கள் தொடர்ச்சியாக கூறிவரும் குற்றசாட்டுகளுக்கு முதல் முறையாக அவர் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே போட்டியாளர்கள் பலரும் ரச்சிதா கோவத்தை காட்டாமல் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய உண்மையான முகத்தை வெளியே காட்டவில்லை என்று கூறிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் தன்னுடைய உண்மை நிலை என்ன என்பதை பற்றி அமுதவாணனிடம் பேசி இருக்கிறார். அந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

English summary

For the first time, she has given an explanation to the allegations that fellow contestants have been making about Rachitha in Bigg Boss Tamil Season 6.Since the beginning of the Bigg Boss show, many contestants have been acting without Rachitha Govt. He talks to Amudavanan about his true status while he says that he has not revealed his true face. Fans are sharing the video.