மைனா நந்தினியின் ஒரு நாள் சம்பளம் இவ்வளவா? பேச்சுவாக்கில் உளறியதை கேட்டு அதிர்ந்து போன தனலட்சுமி!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு போட்டியாளர்களும் சம்பளம் பெற்றுக் கொண்டுதான் அங்கு விளையாடி வருகிறார்கள். இது அனைவருக்கும் தெரிந்தது தான். இருந்தாலும் இன்று என்னுடைய ஒரு நாள் சம்பளம் எவ்வளவு என்று மைனா நந்தினி பேச்சுவாக்கில் பேசியதை கேட்டு தனலட்சுமி அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்.

ஏற்கனவே ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்பு கமல் போட்டியாளர்களை நீங்கள் சம்பளம் வாங்கிக் கொண்டுதான் இங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று குத்தி காட்டி இருந்தார். இந்த நிலையில் மைனா நந்தினியின் பேச்சு பலருக்கும் வியப்பை கொடுத்து இருக்கிறது.

English summary

In Bigg Boss show, every contestant is playing there by getting salary. This is known to all. However, Dhanalakshmi was shocked to hear that Maina Nandini talked about my daily salary today.Already a few weeks ago, Kamal had poked at the contestants saying that you are here on salary. In this situation, Maina Nandini's speech has surprised many people