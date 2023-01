பிக் பாஸ் வின்னரான அசீம்... மேடையிலே அவமானங்கள்.. எல்லாம் வேஸ்ட்டா போச்சா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் வின்னராக அசீம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

வின்னராக ஆனதற்கு ரசிகர்கள் பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை திட்டி தீர்க்கின்றனர்.

அசீமுடைய வெற்றியை கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

ஆனால் எதிர்பார்க்காத பல நிகழ்வுகள் நேற்று கிராண்ட் பினாலே மேடையில் நடைபெற்றதை குறித்து நெட்டிசன்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

Grand Finale:நீங்கள் வித்தியாசமான எடுத்துக்காட்டு பிக் பாஸ் பேசிய வார்த்தை.. கதறி அழுத அசீம்

English summary

Azeem has been selected as the winner of Bigg Boss Tamil Season 6.Many fans are protesting against becoming the winner and criticizing the Bigg Boss show.They are celebrating Azeem victory.But many unexpected events took place on the Grand Finale stage yesterday, netizens are buzzing on social media.