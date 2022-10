ஒரு வழியா ஜிபி முத்துவுக்கு அந்த வார்த்தை புரிஞ்சிடிச்சி.. லிஸ்ட்ல கொண்டு வாங்க ஆர்வத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசன் முதல் வார எலிமினேஷன்க்கு போட்டியாளர்கள் நாமினேஷன் செய்து வருகிறார்கள்.

ஒவ்வொரு போட்டியாளர்களும் சக போட்டியாளர்களைப் பற்றி தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

எலிமினேஷன் என்றால் என்னவென்று அடிக்கடி கேட்டுக் கொண்டிருந்த ஜி பி முத்துவுக்கு அதன் அர்த்தம் இப்போது புரிந்து விட்டது என ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

Bigg Boss 6 Tamil: Bigg Boss season six contestants are making nominations for the first week of elimination.Each contestant is giving their opinion about the other contestants.Fans are excited that GP Muthu, who often asked what elimination means, now understands its meaning.