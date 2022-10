"அ” போடுறதுக்கு முன்னாடியே முடிச்சிட்டீங்களே.. எதிரி வேறு எங்கும் இல்லை.. புலம்பும் அசீம் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை :பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய கதை சொல்லும் டாஸ்கில் முதலாவதாக கதை சொல்ல களமிறங்கிய அசீமை சும்மா நச்சு.. நச்சு.. என்று பஸ்ஸரை அமுக்கி அசீமின் வாயை மூடியுள்ள மூன்று சக போட்டியாளர்கள் குறித்தும் பார்வையாளர்கள் தங்கள் கமெண்ட்களை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

சினிமாக்காரனுக்கு எதிரி சினிமாகாரங்ளேதான் என்று சொல்வது போல் அசீமின் கதை சொல்லும் டாஸ்க் இருந்ததாக சிலர் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

In today's storytelling task on Bigg Boss show, Azeem, who was the first to tell a story, is just saying, Viewers are recording their comments about the three fellow contestants who silenced Azeem by pressing the buzzer. .