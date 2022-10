இந்த வாரம் ரசிகர்களிடம் சிக்கிய அசல்... காத்திருக்கும் நெட்டிசன்கள்.. கமல் பேச்சு காத்தோட போச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் இரண்டாவது வார எலிமினேஷனுக்காக போட்டியாளர்கள் நாமினேஷன் செய்து வருகின்றனர்.

போட்டியாளர்களில் பலர் அசல் பெயரை குறிப்பிடுவதால் இந்த வாரம் அவர் நாமினேஷனில் சிக்க போகிறார்.

ஏற்கனவே அசல் மீது காண்டில் இருக்கும் ரசிகர்கள் இந்த வாரம் சம்பவம் செய்ய இருப்பதாக கருத்துக்கள் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Bigg Boss 6 Tamil: The contestants are making nominations for the second week of elimination in Bigg Boss sixth season. As many of the contestants are mentioning the name of the original, this week he is going to get stuck in the nomination. Fans who are already in awe of the original are saying that the incident will happen this week.