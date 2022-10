"யாராலையும் காப்பாத்த முடியாது சிலரை"மாஸாக மிரட்டும் ஆண்டவர்..கிழியுமாமுகத்திரை?குறும்படம் இருக்காம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இன்று கமல் முதல் ப்ரோமோவில் ஒரு சிலரை யாராலும் இன்று காப்பாற்ற முடியாது என்று கூறி இருக்கிறார்.

உள்ளே இருக்கவங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியாது இன்று அவர்களுக்கு தெரிய வைக்கப்படும் என்று மாஸாக கமல் மிரட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்.

கமல் பேசும் தோரணையிலேயே தெரிகிறது இந்த வாரம் அசீம்க்கு அர்ச்சனை காத்துக் கொண்டு இருக்கிறது என்று பலரும் கூறி வருகின்றனர்.

மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த ஜி பி முத்து, தான் போகிற இடமே வேறாம்..பிக் பாஸ்க்கு இனி என்ட் கார்ட்டா?

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 today, Kamal is saying in the first promo that no one can save a few people today. Kamal is threatening mass that the insiders don't know what happened today and they will be informed. are coming