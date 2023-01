இன்று முதலாவதாக சேவ் ஆன போட்டியாளர்.. அப்போ இவர்தான் டைட்டில் வின்னரா? வெளியான ரகசியங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 97 வது நாள் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில் இன்று சனிக்கிழமை எபிசோட்டில் கமல் இரண்டு போட்டியாளர்களை சேவ் செய்ய இருக்கிறாராம்.

முதல் போட்டியாளர் அசீம், அதைத் தொடர்ந்து விக்ரமனை கமல்ஹாசன் சேவ் செய்ய இருக்கிறாராம்.

இவ்ளோ சாக்ரிஃபைஸ் செய்தும் இந்த வாரம் வெளியேறும் நபர் இவர்தானா? கடைசியில் எல்லாம் வேஸ்ட்டா போச்சா?

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 show is on its 97th day.In this situation, Kamal is going to save two contestants in today's Saturday episode.The first contestant is Azeem, followed by Kamal Haasan to save Vikraman.