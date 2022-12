வாழ்க்கையே வெறுத்து எடுத்த தப்பான முடிவு.. பெரியப்பா குடும்பத்தின் உதவி..ரச்சிதாவின் ஆரம்ப வாழ்க்கை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ரச்சிதா தன்னுடைய ஆரம்ப கால வாழ்க்கையை பற்றி முதல் முறையாக மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் ரச்சிதாவை பார்த்து வந்த கண்ணோட்டம் தற்போது முற்றிலும் வேறு ஆனது என்று ரசிகர்கள் கருத்து கூறி வருகிறார்கள்.

சிறுவயதிலிருந்தே தான் பட்ட கஷ்டங்களும் எதனால் இந்த நடிப்பு துறைக்கு தான் வந்தேன் என்று காரணத்தையும் முதல்முறையாக மனம் திறந்து ரச்சிதா பேசியிருக்கிறார்.

English summary

Rachitha, who is in Bigg Boss Tamil Season 6, has opened up about her early life for the first time.Fans are commenting that the perspective of Rachitha has changed completely.For the first time, Rachitha has opened her heart and talked about the hardships she faced since childhood and the reason why she came to this field of acting.