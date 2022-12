வனிதா சொல்வது எல்லாமே பொய்.. இதுதான் உண்மை! நடந்த கதையே வேறு.. ராபர்ட் மாஸ்டரின் விளக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு ராபர்ட் மாஸ்டருக்கு வாய்ப்பு நான் தான் வாங்கி கொடுத்தேன் என வனிதா சொல்லியதை குறித்து ராபர்ட் மாஸ்டர் தற்போது விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

ஏற்கனவே பிக் பாஸ்க்கு சென்று வந்த வனிதா, ராபர்ட்டை பற்றி பல குறைகளை கூறிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் அதற்கெல்லாம் அவர் தகுதியானவரா என்று ராபர்ட் மாஸ்டர் கேள்வியை எழுப்பி இருக்கிறார்.

என்னுடைய ஓட்டு இவருக்குத்தான்.. ரட்சிதாவின் கணவரை தொடர்ந்து ஓப்பனாக பதிவிட்ட ராபர்ட்..மாறவே இல்லையே!

English summary

Robert Master has now given an explanation about Vanitha saying that I bought the opportunity for Robert Master to go to the Bigg Boss show.Vanitha, who has already gone to Bigg Boss, is making many complaints about Robert, and Robert Master is raising a question as to whether he is worthy of all that.