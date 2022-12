10 வாரத்தில் இதுவரை நாமினேஷனுக்கு வராத ஒரே நபர்.. இவர்தான் டைட்டில் வின்னரா? எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி தொடங்கி 10 வாரங்கள் ஆகியிருக்கின்ற நிலையில் இதுவரை ஒரு முறை கூட நாமினேஷனில் வராத ஒரே போட்டியாளர் இருக்கிறார்.

ரசிகர்களை மட்டுமல்லாமல் சக போட்டியாளர்களையும் கவர்ந்த போட்டியாளராக இருக்கும் திருநங்கை ஷிவின் கணேஷ் டைட்டில் ஜெயிப்பாரா? என்று இப்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil season 6: It has been 10 weeks since the start of Bigg Boss Tamil season 6 and there is only one contestant who has not been nominated even once.Transgender Shivin Ganesh, who is a contestant who has captivated not only the fans but also his fellow contestants, will win the title? Now the expectation among the fans has increased.