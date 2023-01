மகேஸ்வரி ஒரு பாம்பு.. நல்லது எது, கெட்டது எதுன்னு தெரியாது லைவில் பேசிய அசீம்.. குவியும் கருத்துக்கள்

வி.ஜே மகேஸ்வரி ஒரு பாம்புக்கு சமம் என்று அசீம் முதல் முறையாக லைவில் கூறி இருக்கிறார்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு முதல் முறையாக லைவில் அசீம் மகேஸ்வரி பற்றி பேசி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருந்த போட்டியாளர்களில் பாம்பு போன்றவர் மகேஸ்வரி என்று அசீம் கூறி இருக்கிறார்.

அசீம் லைவில் மகேஸ்வரியை பற்றி கூறிய கருத்திற்கு நெட்டிசன்கள் பலரும் கலாய்த்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

Azeem Maheshwari is speaking about Bigg Boss Tamil season 6 live for the first time.Azeem says that Maheshwari is snake-like among the contestants inside the Bigg Boss house.Many netizens are reacting to Azeem Live's comments about Maheshwari.