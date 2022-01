பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: ஓவியா எங்கே..அவருக்காகத் தான் இதை செய்தோம்..குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் ஓவியா கலந்து கொள்கிறாரா?? இல்லையா?? என ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

ஓவியாவை பற்றி எந்த அறிவிப்பும் வரவில்லையே என அவருடைய ரசிகர்கள் குழப்பத்தில் தவிக்கிறார்களாம்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: கடைசி நேரத்தில் மாற்றப்பட்ட விதிமுறைகள்.. இதுவும் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தான்

English summary

Is Oviya attending the Bigg Boss Ultimate show ?? Isn't it ?? As fans have been raising questions.His fans may be confused as there has been no announcement about Oviya.