கால் முறிந்த நண்பனுக்காக சன் டிவி கயல் செய்த செயல்..சீரியலை போல தான் நிஜ வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறாரா?

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் கயல் சீரியலில் கதாநாயகியாக நடித்து வரும் சைத்ரா அந்த சீரியலில் அவருடைய தம்பியாக நடித்த அவினாஷ் உடன் வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் பலருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது.

எப்போதும் தன்னுடைய பெண் தோழிகளோடு சுற்றி வரும் சைத்ரா தற்போது காலில் அடிபட்டிருக்கும் தன்னுடைய நண்பரோடு கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை கொண்டாடி இருக்கிறார்.

வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலையிலும் சோகமான நேரத்தில் துணை இருப்பது தான் நட்பு என்பதை சைத்ரா நிரூபித்திருக்கிறார்.

English summary

Chaitra, who is playing the lead role in the serial Kayal on Sun TV, posted a video with Avinash, who played her younger brother in the serial, and is attracting the attention of many people on social media.Chaitra, who always hangs out with her girlfriends, is currently celebrating Christmas with her friend who is injured in the leg.Chaitra has proved that friendship is a companion in sad times in any situation in life.