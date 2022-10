கருவை கலைக்க முயற்சி..மிரட்டல்..செவ்வந்தி சீரியல் நடிகை திவ்யா மீது செல்லம்மா நடிகர் அர்ணவ் புகார்

Television

வயிற்றில் வளரும் தனது குழந்தையை கலைக்க நடிகை திவ்யா நண்பருடன் சேர்ந்து முயற்சி செய்வதாக ஆவடி காவல் ஆணையரகத்தில் செல்லம்மா சீரியல் நடிகர் அரணவ் புகார் அளித்துள்ளார். பல ஆண்டுகாலமாக காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட ஜோடி சில வாரங்களிலேயே காவல்நிலைய படியேறியுள்ளனர்.

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி ரசிகர்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்ற 'கேளடி கண்மணி' தொடரில் நடித்ததன் மூலம் மிகவும் பிரபலமானவர்கள் அர்ணவ் மற்றும் திவ்யா.

இந்த சீரியலில் நடித்த போது, இருவரும் நட்பாக பழகிய நிலையில்... ஒரு நிலையில் காதலிக்க தொடங்கினர். 2017 ஆம் ஆண்டு காதலிக்க தொடங்கிய இந்த ஜோடி, 5 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் திருமண வாழ்க்கையிலும் ஒன்று சேர்த்தனர் தற்போது காவல்நிலைய படியேறி தனது மனைவி மீது புகார் அளித்துள்ளார் நடிகர் அர்ணவ்.

Chellamma serial actor Aranav has filed a complaint with the Avadi Police Commissionerate that actress Divya is trying to destroy her growing baby in her womb along with a friend. A couple who have been in love for many years and married have turned themselves in to the police station within a few weeks.