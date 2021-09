கதையை சொல்லி கலங்கடிக்கும் சர்வைவர்- 5..கடைசில வச்சாங்க பாருங்க ஆப்பு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : முதல் வாரத்திலேயே இவர்கள் சொல்லும் கதையைக் கேட்டு கண்ணீர் குளமாக தேங்கி நிற்கிறது என்று ரசிகர்களை பீல் பண்ண வைத்துவிட்டார்கள் போட்டியாளர்கள்.

எவ்வளவுதான் பிரபலமாக இருந்தாலும் அவர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல சோகங்களும் இருக்கத்தான் செய்யும் என்பதை பலரும் கூறிய பிறகு ரசிகர்கள் புரிந்து கொண்டனர்.

விவசாய வயல்களை நாசம் செய்வதா..? இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்துக்கு ஜவாஹிருல்லா கண்டனம்..!

இன்று இந்த நிலைக்கு வருவதற்கு தாங்கள் பட்ட கஷ்டங்களையும் ஆரம்பகால துயரங்களையும் சொல்லி பலருக்கும் மோட்டிவேஷனலும் போட்டியாளர்கள் கொடுத்துவிட்டார்கள்.

English summary

Every episode of The survivor is going on air briskly on the reality show Zee is being telecast in Tamil. Fans have started waiting for the event in a big way. Though the elimination round has completed five episodes with the support of the fans, today the elimination round has given everyone a sense of relief.