டைட்டில் ஜெயிக்கப் போவது இவர்தான்.. ரகசியங்களை உளறிய தனலட்சுமி..இவர் மட்டும் ஓப்பனாக சொல்லிட்டாரே

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இருந்து வெளியேறிய தனலட்சுமி இந்த சீசனில் டைட்டில் யார் ஜெயிக்க போகிறார் என்று தன்னுடைய கருத்தை கூறி இருக்கிறார்.

இந்த ஆறாவது சீசனில் டைட்டிலை அசீம் தான் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய ஆசைகளை ஓபன் ஆக பேசியிருக்கிறார்.

வீட்டிற்குள் அதிகமாக சட்டை இட்டு வந்தாலும் வெளியே வந்த பிறகு தன்னுடைய கருத்து மாறி இருக்கிறது என்று காரணத்தையும் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Dhanalakshmi, who left Bigg Boss Tamil Season 6, has given her opinion on who is going to win the title this season.Azeem has openly spoken about his desire to win the title in this sixth season.He has also given the reason that his opinion has changed after coming out even though he wears a shirt a lot inside the house.