“அவளை சும்மா விட கூடாது” ஏத்திவிட்ட குணசேகரன்..மீண்டும் அந்நியனாக மாறிய சக்தி..ஜனனி எடுக்கும் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஜனனியை வீட்டை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக குணசேகரன் புது பிளான் போட்டு இருக்கிறார்.

சக்தியிடம் ஜனனி பற்றி போட்டு கொடுத்து அவரை உசுப்பேத்தி அனுப்பியிருக்கிறார்.

ஜனனி வேலை செய்யும் ஆபீஸ்க்கு வந்த சக்தி என்ன செய்யப் போகிறார் என்று எதிர்பார்ப்பு ப்ரோமோவில் கூடியிருக்கிறது.

English summary

Gunasekaran has come up with a new plan to get Janani out of the house in the Ethir Neechal serial that is being aired on Sun TV. He has told Shakthi about Janani and sent her to Expectations are gathered in the promo to see what Shakthi is going to do when she comes to the office where Janani works.