மீண்டும் அண்ணன் பேச்சைக் கேட்க தொடங்கிய சக்தி... எதிர்நீச்சல் சீரியலில் மாற போகும் கதைக்களம்

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் சக்தி மீண்டும் தன்னுடைய அண்ணன் பேச்சை கேட்க தொடங்கி விட்டார்.

இனி ஜனனி என்னுடைய மனைவியே இல்லை என்று சக்தி பேசி இருக்கிறார்.

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இனிதான் அடுத்தடுத்த ட்விஸ்ட்டுகள் வரப்போகிறது என்று இயக்குனர் சொன்னது போலவே தற்போது நடக்க தொடங்கிவிட்டது.

English summary

Shakthi again started listening to his brother's speech in the ethir neechal serial being aired on Sun TV. Shakthi said that Janani is no longer my wife.As the director said that the next twists are coming in the ethir neechal serial, it has started happening now.