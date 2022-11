நந்தினி பெயருக்கும் எனக்கும் இப்படி ஒரு பிணைப்பு... முதல்முறையாக மனம் திறந்த எதிர்நீச்சல் ஹரிப்ரியா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் நந்தினியாக நடிக்கும் ஹரிப்பிரியா அந்த பெயருக்கும் தனக்கும் நிஜ வாழ்க்கையில் இருக்கும் தொடர்பு பற்றி முதல் முறையாக மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார்.

இந்த சீரியலில் கதை கேட்கும் போது முதலில் இவருடைய பெயர் நந்தினி என்று சொன்னதுமே இவரை அறியாமலும் இந்த கதைக்கு ஓகே சொல்லி விட்டாராம்.

English summary

Haripriya, who plays Nandini in Sun TV's Ethirneechal serial, has opened up for the first time about her real-life connection with the name.When listening to the story in this serial, the first time I told him her name was Nandini, he agreed to this story without knowing her.