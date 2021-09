ஜீ தமிழில் களைகட்டும் கல்யாண வைபோகம்...இது வேற மாதிரி இருக்குதே.. ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மாற்றம்தான் மாறாதது என்பதை நிரூபித்திருக்கும் ஜீதமிழுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

இது வரைக்கும் இல்லாத வகையில் டிஆர்பியை கூட்டுவதற்காக முதல் முறையாக புது முயற்சியை கையாண்டிருக்கும் ஜீ தமிழுக்கு ரசிகர்கள் ஆதரவு கொடுத்து வருகின்றனர்.

பல சேனல்கள் மகாசங்கம் நடத்திக் கொண்டிருப்பதற்க்கு மாற்றாக கல்யாண வைபவத்தை நடத்தி ஜீ தமிழ் ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

English summary

The serials telecast on Zee Tamil channel have been receiving a lot of response from the fans and now the latest top serials on the channel called Kalyana Vaibogam have created a stir among the fans by conducting a wedding for the couples.