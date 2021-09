எப்படி இருந்த செம்பருத்தி இப்படி மாறி போச்சு...குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: செம்பருத்தி சீரியல் நாளுக்குநாள் ரசிகர்களின் மத்தியில் விறுவிறுப்பை கூட்டி கொண்டிருந்த நிலையில் தற்போது கதை மீண்டும் வேகம் எடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது.

என்ன பழைய படியும் முதலில் இருந்தா என்று பலர் இந்த சீரியலை பார்த்து பீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

சீரியல் எப்போது முடியப்போகிறது என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த ரசிகர்களுக்கு புதிய முடிச்சை அவிழ்த்து ரசிகர்களை எந்தப் பக்கமும் போக விடாமல் சொம்பருத்தி சிலிர்க்க வைத்திருக்கிறது.

English summary

Fans are increasing day by day in the sembaruthi serial which is being telecast in Zee Tamil. It is because of the TRP of this serial that Zee Tamil has overtaken some channels and is in TRP. Though the serial has been on air for many years, some unexpected twists have added to the serial.