தொடர்ந்துவரும் வாய்ப்புகள்..ஆனால் அண்ணாச்சியை முதலாவதாக பார்த்த ராஜூ.. காரணம் இதுதானாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ராஜு முதலாவதாக இமான் அண்ணாச்சியை சந்தித்துள்ளார்.

ராஜுவுக்கு பல சினிமா பட வாய்ப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கும் போது முதலாவதாக அதையெல்லாம் பார்க்காமல் அண்ணாச்சியை பார்த்ததற்கான காரணம் பற்றி கூறியுள்ளார்.

துண்டு துண்டுகளாக சிதறிய தீவுகள்.. எரிமலை வெடிப்பால் சின்னாபின்னமான டோங்கோ..புதிய சாட்டிலைட் படங்கள்

English summary

Raju, who came out of the Bigg Boss show, first meet Iman Annachi.Raju has told about the reason why he saw Annachchi without seeing it all in the first place when many cinema film opportunities were coming his way.