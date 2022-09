சத்தம் இல்லாமல் சாதித்து காட்டிய எதிர்நீச்சல் சீரியல்..குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் பிரபலங்கள் வெளியிட்ட புகைப்படங்கள் ரசிகர்களால் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

எதிர்நீச்சல் சீரியல் ஒளிபரப்பாக தொடங்கி இன்றோடு 200 எபிசோடு ஒளிபரப்பாக இருப்பதால் தற்போது அதனை கேக் வெட்டி கொண்டாடி மகிழ்ந்துள்ளனர்.

இந்த குறிப்பிட்ட நாளுக்குள் சன் டிவியில் டிஆர்பியில் பிற சீரியல்களை விட முன்னணியில் வந்த சீரியலுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் கேரக்டர்கள் உருவான விதம் இப்படித்தான்... இயக்குனர் கூறிய சுவாரசியமான தகவல்

English summary

Ethir Neechal serial storyline is moving as expected by the fans. The serial has had no dearth of fights and threats but has now crossed 200 episodes. Serial teammates are happy to celebrate its success.