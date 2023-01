பாரதிகண்ணம்மா கிளைமாக்ஸ் பற்றி பதிவிட்ட வெண்பா.. ஆனாலும் கடைசியில் இதை எதிர்பார்க்கலையே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் இறுதி அத்தியாயத்தில் என்ற ப்ரோமோ சமீபத்தில் வெளியாகி இருந்தது.

இந்த நிலையில் இந்த சீரியலில் வெண்பாவாக நடிக்கும் ஃபரீனா ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

வெண்பாவின் அம்மாவாக நடிக்கும் ரேகாவுடன் அந்த வீடியோவை எடுத்து இருக்கிறார்.

இந்த வீடியோவிற்கு கேப்ஷன் ஆக கிளைமாக்ஸ் ஆக இருக்குமோ என்று பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

பாரதி சொன்ன வார்த்தை... கோபத்தில் கண்ணம்மா எடுத்த முடிவு.. எதிர்பாராத சீரியலின் கடைசி முடிவு

English summary

The promo of Bharathi Kannamma serial which is being aired on Vijay TV was released recently.Meanwhile, Farina, who plays the role of Venba in this serial, has released a video.He shot the video with Rekha, who plays Venba's mother.Climax is the caption for this video.