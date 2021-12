தொடங்கிய ஃப்ரீஸ் டாஸ்க்...ரசிகர்கள் அதிகமாக எதிர்பார்க்கும் பேமிலி யார் தெரியுமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இந்த வாரம் தொடங்கிய ஃப்ரீஸ் டாஸ்க் ரசிகர்களிடம் ஆர்வத்தை கூட்டி உள்ளது.

அடிக்கடி சண்டை காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டு வந்த ரசிகர்களுக்கு இந்த வாரம் வித்தியாசமாக இருக்க போகிறது என பலர் கூறி வருகின்றனர்.

பல ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்திருந்த டாஸ்க் இந்த வாரம் தொடங்கியதால் டிஆர்பி அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது .

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தொடரும் முத்தக் காட்சிகள்...போன வாரம் அமீர், இந்த வாரம் அக்ஷரா

English summary

The Freeze Task which started this week has aroused the interest of the fans.Many have been saying that this week is going to be different for fans who have often watched fight scenes.