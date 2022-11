கோபி, ராதிகாவுக்கு பாடம் புகட்ட ராமமூர்த்தி எடுத்த முடிவு... கடைசியில் இந்த முடிவை எதிர்பார்க்கலையே

Television

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பாக்கியா வீட்டில் இருந்து கோபியின் அப்பாவாகிய ராமமூர்த்தியும் கோபியோடு சேர்ந்து விட்டார்.

என்னுடைய பேத்தி இருக்கும் இடத்தில் நான் இருப்பேன் என்று வீட்டை விட்டு கிளம்பிய ராமமூர்த்தியால் இனி கோபியின் வீட்டில் பிரச்சனைகள் பூதாகரமாக வெடிக்க இருக்கிறது.

Baakkiyalakshmi Serial November 18nd Promo (பாக்கியலட்சுமி சீரியல் நவம்பர் 18ஆம் தேதி ப்ரோமோ): Gopi's father Ramamurthy also left the house with Gopi in baakkiya Lakshmi serial which is being aired on Vijay TV. Ramamurthy left the house saying that I will be where my granddaughter is.