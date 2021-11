மறைந்தாலும் மணக்கும் முல்லைக்கு பிறந்தநாள்...வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜே சித்ரா மறைந்த பிறகும் அவருடைய ரசிகர்கள் அவருக்கு வருத்தத்தோடு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

கடைசியாக அவர் வெளியிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் போட்டோவுக்கு ரசிகர்கள் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை கண்ணீரோடு அனுப்பி வருகின்றனர்.

ஒவ்வொரு வருடமும் அவருடைய ரசிகர்கள் சிறப்பாக பிறந்தநாளை கொண்டாடி வரும் நிலையில் இந்த வருடம் இப்படி ஆகிவிட்டதே என்று பலர் பீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

சென்னையில் நாளை முதல் அதிகனமழை - கடலோர மாவட்டங்களுக்கு 2 நாட்களுக்கு ரெட் அலர்ட்

English summary

Fans are wishing VJ Chitra a happy birthday as he played the role of Mullai in pandian store serial. Though he is not alive at the moment, fans are tearfully sharing their best wishes.