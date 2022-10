பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் புது முல்லை..வந்த முதல் நாளே இப்படியா? ஆர்ப்பாட்டமாக அல்லவா இருக்கு!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் புது முல்லை கேரக்டரில் நடிகை லாவண்யா அறிமுகமாகி இருக்கிறார்.

முல்லை கேரக்டரில் மூன்றாவது கதாநாயகி அறிமுகமாகி இருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் முல்லையாக காவியா நடித்து வந்தார். தற்போது அவர் விலகி இன்றைய எபிசோட்டில் இருந்து லாவண்யா நடிக்கிறார்.

Actress Lavanya is debuting in a new Mullai character in Vijay TV Pandian Store serial. The third heroine is debuting in the Mullai character. Till now Kavya was acting as Mullai. Now she is away and Lavanya is acting from today's episode.