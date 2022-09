இது எல்லாம் சொந்த பந்தங்களா?? கோபிநாத் கேட்ட நச் கேள்வி..அரண்டு போன அரங்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் கோபிநாத் சொந்த பந்தங்களை பற்றி கூறியதை கேட்டு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

தோல்வியில எவன் கூட நிக்குறானோ அவன் தான் உண்மையான உறவு என்று கோபிநாத் பேசிய லேட்டஸ்ட் ப்ரோமோ ரசிகர்களின் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

கஷ்டப்படும்போது கண்டுகொள்ளாமல் சென்ற சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது வந்து என்ன பிரயோஜனம் என்று ரசிகர்களும் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் கணவன் பேசிய வார்த்தை.. மனைவியின் அதிரடி பதில்.. இப்படி சொல்லிவிட்டாரே..!!

English summary

Seeni Raja with his family is participating in the show Neeya Naana. Seeni Raja is upset that no one is talking properly about his own bonds in the family because he is not working properly. There is no need for such a possession. Gopinath has said that the one who stands even in failure is the true relationship. Seeing this, not only the fellow contestants but also the fans are praising Gopinath.