oi-V Vasanthi

சென்னை: பாட்டுப்பாடி பஞ்சாயத்தை தொடங்கியிருக்கும் இசைவாணி மற்றும் ராஜலட்சுமியின் லேட்டஸ்ட் வீடியோ ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

ஒன்றுக்கொன்று சளைத்ததில்லை.. பாட்டுப் போட்டியில் பட்டையைக்கிளப்பும் இசைவாணி மற்றும் ராஜலட்சுமி

யார் பெரியவர் என்று தற்போது பாட்டு பாடி இசை வாணியும் ராஜலட்சுமியும் சமூக வலைத்தளத்தை கலக்கி இருக்கின்றனர்.

The Isai vani and Rajalakshmi's latest video is being shared by the fans.Singer Rajalakshmi is currently rocking the social networking site about who is the greatest.