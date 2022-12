வாய்ப்பில்லை ராஜா அதுக்கு உனக்கு வாய்ப்பே இல்லை..அசீம் பற்றி அதிரடியாய் பதிவு வெளியிட்ட காஜல் பசுபதி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக இருக்கும் அசீம் ஜெயிக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று காஜல் பசுபதி தன்னுடைய பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

அசீமுக்கு எதிராக பல சின்னத்திரை நடிகர் நடிகைகள் கருத்து தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் தற்போது காஜல் பதிவு சமூக வலைத்தளத்திலும் பெரும் அதிர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

அசீமுக்கு ஆதரவாக காஜல் பசுபதி போஸ்ட்டை கலாய்த்தவருக்கு காஜல் பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

Kaajal Pasupathi has released her post saying that Azeem, who is a contestant in Bigg Boss Tamil Season 6, has no chance of winning.While many small screen actors and actresses are commenting against Azeem, Kaajal's post has created a lot of buzz on social media as well.Kaajal has responded to the person who deleted the post of Kaajal Pashupati in support of Azeem.