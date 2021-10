அண்ணாச்சியை பார்த்து பயப்பட்ட ஆண்டவர்...இதுல ஏதோ உள்குத்து இருக்கு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஐந்தாவது சீசனின் முதல் பஞ்சாயத்தில் தரமான சம்பவம் காத்திருக்கிறது என ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கின்றனர்.

இந்த வார பஞ்சாயத்தில் யாருடைய கதை பிரச்சனையை கிளப்பப் போகிறதோ என ரசிகர்கள்

ஆர்வத்தில் இருக்கின்றனர்.

ப்ரோமோவில் அண்ணாச்சியை வம்பிழுக்கும் கமல்ஹாசனை பார்த்ததும் அப்போ இந்த வாரம் கலகலப்புக்கு பஞ்சம் இல்லையே என்று நெட்டிசன்கள் தங்கள் குறும்புகளை தொடங்கிவிட்டனர்.

அது யாரு.. பாவனி அக்கா.. அபிஷேக் பதிலைக்கேட்டு விழுந்து விழுந்து சிரிச்ச அண்ணாச்சி

English summary

before the start of the film, fans were expecting to start the show and now kamal haasan is talking to the contestants for the first time today at a time when this fifth season is going on in a lively and jolly manner.