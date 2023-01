அறம் எங்கே செல்லுபடியாகும்? கமல் வெளியிட்ட பதிவை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்... குவியும் கருத்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி சமீபத்தில் முடிவடைந்து இருக்கிறது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கடைசியில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தாத வெற்றி அசீமிற்கு கிடைத்துவிட்டது என ரசிகர்கள் விஜய் டிவியையும் கமல்ஹாசனையும் திட்டிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் சமூக வலைத்தளத்தில் கமல்ஹாசன் நேதாஜி பற்றி அறம் எங்கே செல்லுபடி ஆகும் என வார்த்தையை சேர்த்து பதிவு ஒன்றே வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

நேர்மையை தவற விட்டுவிட்டு அறத்தை பற்றி கமல் பேசலாமா என நெட்டிசன்கள் அதிகமானோர் சமூக வலைதளத்தில் கமல்ஹாசனை கலாய்த்து ட்விஸ்ட் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 has recently ended. Fans are criticizing Vijay TV and Kamal Haasan as Azeem has finally won the show which the fans did not expect. In this situation, Kamal Haasan has published a post on social media about Nethaji where virtue is valid. Many netizens asked Kamal Haasan on social media and gave a twist.