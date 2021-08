இப்படி போஸ்ட் போட்டா நாங்க என்ன பண்ணுவோம்.. ஓடி வந்து உச்சுக் கொட்டும் ரசிகர்கள்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நீல நிறப் புடவையில் நிலவாக ஜொலிக்கும் காவியாவை பார்த்ததும் பரவசமாகி ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தை தொடங்கி விட்டனர்

என்னதான் சீரியலில் முல்லையாக இருந்தாலும் நிஜத்தில் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளை கொண்டு மொத்தப் பூக்களின் வாசமாக மலர்கிறாராம்.

அச்சச்சோ எல்லாம் பறந்து போச்சே.. வெட்கப்பட்ட சாக்ஷி.. மருந்து போட ஓடி வந்த ரசிகர்கள்!

அழகே பொறாமைப்படும் பேரழகு எங்க தலைவி தான் என்று முழக்கம் போடும் ரசிகர்களின் அலும்புதான் தாங்க முடியலை.

English summary

Pandian Stores kaviya Arivumani has posted a cute photoshoot pics in her Instagram. Fans are rejoicing the photos and the caption for it.