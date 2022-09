வலியோடு சிரிக்கும் மகளை பார்த்து லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் உருக்கம்.. மன வலிமை பெருசு தான்

Television

சென்னை: தன் மகளுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து தன் மகளைப் பற்றி கூறியுள்ள லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனின் ட்விட்டர் பதிவுகள் பலரது வாழ்த்துகளையும் பாராட்டையும் பெற்று வருகிறது.

லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனை போலவே அவரது மகளும் உறுதியான பெண்மணி என்று கூறி வருகின்றனர்.

ஒவ்வொருவரும் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனை போலத்தான் தன் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் என்று கருத்துக்களையும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

actress Lakshmi Ramakrishnan's daughter is not tired at all, now Lakshmi Ramakrishnan has proudly posted in her Twitter post that her daughter's strength is so great that she smiles even in so much pain, she is our daughter.