பாரதி நினைத்தது ஒன்று ஆனால் நடந்தது வேறு.. கடைசியில் எதிர்பாராததால் கண்கலங்க வைத்து விட்டார்களே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் இதுவரைக்கும் பாரதி ஹேமா தான் தனக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் அது பொய் என்று கடைசியில் தெரிந்திருக்கிறது.

பாரதியின் பாசத்திற்காக வெளியே வெறுப்பை காட்டிக்கொண்டு இருக்கும் லட்சுமி எவ்வளவு ஏங்குகிறார் என்ற ஏக்கத்தை காட்டி அனைவரையும் ஃபீல் பண்ண வைத்திருக்கின்றனர்.

அமிர்தா வீட்டுக்கு சென்று பிரச்சனை செய்த ஈஸ்வரி... பாக்கியாவிற்கு தெரியாமலே செய்யப்படும் சூழ்ச்சி

English summary

Bharathi Kannamma serial till now Bharathi thinks that Hema is helping her, but it turns out to be a lie at the end.Lakshmi, who is outwardly showing hatred for Bharathi's affection, shows how longing she longs for everyone to feel.