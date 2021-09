இது நிஷாவா மெழுகு சிலையா குழப்பத்தில் நெட்டிசன்கள்...குதூகலிக்கும் ரசிகர்கள்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தன்னுடைய மகளுக்கு போட்டியாக மகளை விட அதிகமாக மேக்கப்பில் ஜொலிக்கும் நிஷாவை பார்த்து கலாய்ப்பதற்காக நெட்டிசன்கள் கிளம்பிவிட்டார்கள்.

அம்மாவும் மகளும் ஒரே கலரில் உடை அணிந்து இன்ஸ்டாகிராம் கலக்கி விட்டார்கள்.

அதுவும் அந்த தங்கமே தங்கமே பாட்டுக்கு நிஷாவின் எக்ஸ்பிரஷன் தான் வேற லெவலில் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Videos of Aranthangi Nisha dancing with her daughter to the song "Thangame Thangame" are going viral on Instagram. She has been busy with photoshoots lately. His videos with his daughter are causing a stir on the social media.