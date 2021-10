Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: காதலிக்கிறது எல்லாம் பெருசு இல்ல திருமணம் முடிந்தாலும் அந்த காதல் குறையாம வாழனும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக மணிமேகலை ஹூசேன் ஜோடி கலக்கியிருக்கிறார்கள்.

மணக்கோலத்தில் மணிமேகலை ஹூசேன்...அடடா காதலர்களை உசுப்பு ஏத்துராகங்களேப்பா

வெளியில் பார்க்கும்போது இன்னும் குழந்தைகள் போல அடித்துக் கொண்டும் ஜாலியாக கலாய்த்துக் கொண்டு இருக்கும் இவர்களை பலருக்கும் பிடித்துப் போய்விட்டதாம்.

கலக்கலாக இவர்கள் போட்டிருக்கும் ஆட்டம் தான் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

கையில் பேனா..சிந்தனை போகுது தானா... மீண்டும் அப்படி ரெடியான மணிமேகலை

English summary

After falling in love with vj manimegalai and getting married, she has often posted videos with her romantic husband on social media. He is popular on the small screen and is currently popular on the YouTube channel. A video posted to Instagram with her husband in a bride-to-be is going viral.