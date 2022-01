வேல்டு ரெக்கார்ட்:மம்முட்டி,மோகன்லால் படத்திற்கு கிடைக்காத பெருமை..இளம் நடிகருக்கு குவியும் வாழ்த்து

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி யில்வெளியான மின்னல் முரளி படம் மலையாளத் திரையுலகில் புதிய சாதனையை நிகழ்த்தி இருக்கிறது.

மலையாளத் திரையுலகின் மன்னர்களான மம்முட்டி, மோகன்லால் படத்திற்கு கிடைக்காத இந்த பெருமை இளம் நடிகர் டொவினோ தாமஸின் திரைப்படத்திற்கு கிடைத்திருப்பது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

எஸ்.பி. வேலுமணிக்கு செக் மேட்.. செந்தில்பாலாஜியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. கோவை பரபர

English summary

It has come as a surprise to everyone that the kings of Malayalam cinema, Mammootty and Mohanlal have got this pride for the film of young actor Tovino Thomas.