லேட்டஸ்ட் துள்ளுவதோ இளமை..இயக்குனர் இவரா..இளைஞர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: முதல்முறையாக Zee 5 ஓடிடியில் முதல் நீ முடிவும் நீ திரைப்படம் வெளியாக இருக்கின்றது.

இத்திரைப்படம் இளைஞர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெரும் என்று ரசிகர்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

For the first time in Zee 5 OTT Mudhal Nee Mudivum Nee movie is out.The film is expected to be well received by the youth.