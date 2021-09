திரைப்படத்தை மிஞ்சும் நீதானே எந்தன் பொன்வசந்தம்...அடடா சீரியலிலும் இப்படி ஒரு காதலா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகும் நீதானே எந்தன் பொன்வசந்தம் சீரியல் காதலை பிழிந்து ரசிகர்களுக்கு கண்ணீரை வர வைத்துக்கொண்டிருக்கிறது.

திரைப்படத்தை மிஞ்சும் வகையில் சீரியலில் பட்டையை கிளப்பிக் கொண்டிருக்கும் சீரியல் ஹீரோ ஜெய் ஆகாஷ்க்கு வாழ்த்துக்கள் குவிகிறது.

பவானிபூரில் கேம் ஸ்டார்ட்.. நாடு முழுக்க பாஜகவிற்கு முடிவுரை ஆரம்பம்.. மம்தா பானர்ஜி சூளுரை

உனக்கும் எனக்கும் படத்தை காப்பி செய்த நீதானே என் பொன்வசந்தம் சீரியல் திரைப்படத்துக்கு டப் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Many serials that are being telecast in Zee Tamil are gaining popularity among the fans and at this stage, neethane endhan ponvasantham serial has been a serial that has captured the hearts of fans from all walks of life and in an unexpected turn of events, there has been a lot of interest among the fans and a good name in the serial.