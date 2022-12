சரத்குமார் நடித்த "அந்த” திரைப்படத்தை காப்பி அடிக்கும் பாரதி கண்ணம்மா.. இதை கவனிச்சிங்களா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் அடுத்த கதை டிராக் சரத்குமார் நடித்து வெற்றி பெற்ற பிரபலமான திரைப்படத்தை காப்பி அடிப்பதாக ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

கடந்த வாரம் ஒரு சீரியலை காப்பி அடித்ததாக பாரதி கண்ணம்மாவை கலாய்த்து வந்த ரசிகர்கள் இப்போது திரைப்படத்தை காப்பி அடிப்பதாக ஆதாரத்தோடு நிரூபித்து வருகிறார்கள்.

பரிதாப நிலையில் வெண்பா.. கண்ணம்மாவுக்கு கிடைக்கும் அதிர்ச்சி.. பாரதி செய்த எதிர்பாராத செயல்

English summary

Fans are speculating that the next story in the Bharathi Kannamma serial is a copycat of the popular hit movie Sarathkumar.Last week, the fans who accused Bharthi Kannamma of copying a serial are now proving with evidence that she is copying the movie.