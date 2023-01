இனி இவர்தான் எல்லாம்..எல்லா பெருமையும் இவருக்கு தான்... ரச்சிதா அறிமுகப்படுத்திய நபர்! அப்போ கணவர்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ரச்சிதா முதல் முறையாக தற்போதைய புகைப்படங்களை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தனக்கு இவர்தான் முக்கியம் என்று ரச்சிதா வெளியிட்ட புகைப்படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எடுத்து வருகின்றனர்.

ரச்சிதா அவருடைய அம்மாவை முதல் முறையாக சமூக வலைத்தளத்தில் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்.

ராபர்ட்டிடம் அப்படி நடந்துக்க காரணம் இதுதான்.. பிளான் பண்ணி தான் அப்படி! ரகசியங்களை உளறிய ரச்சிதா

English summary

Rachitha, who came out of Tamil Season 6, has shared her current photos for the first time.Fans are asking various questions after seeing the photo Rachitha posted that she is important to him after the Bigg Boss show.Rachitha has introduced her mother for the first time on social media.