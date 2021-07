காலை மடக்கி.. இப்படி ஒரு பார்வை.. அப்படி ஒரு வெட்கம்.. வியர்க்க வைக்கும் பவித்ரா!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : புடவை கட்ட மறந்து பாவாடை சட்டையில் வந்த பவித்ராவை பார்த்ததும் ரசிகர்களுக்கு போதை ஏறி போச்சாம்.

வளைவு நெளிவுகளை துல்லியமாக காட்டி சிலுசிலுப்பை கூட்டி விட்டார் என்று கொஞ்சவும் தவறவில்லை. சமீபத்திய ஸ்டில்களில் இதுதான் ரொம்ப ஸ்டைலிஷ் என்பது ரசிகர்களின் தீர்ப்பாகும்.

இவருடைய சமையலுக்கு அடிமையாகாத ரசிகர்கள் கூட இந்த அழகுக்கு அடிமையாக மாறி விட்டார்கள் என்று ரசிகர்கள் சிலாகிக்கிறார்கள்.

English summary

Actress Pavithra lakshmi who has done many serials and some filmes, famous for her participation in Cooku with Comali, has posted a stunning still in her Social media pages.