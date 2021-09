கெத்தா..மாஸா...கலக்கும் பாவனா...மிரண்டு போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கண்ணாடி முன்னாடி கலக்கல் போஸ் கொடுத்து மிர்ரரை மிரள வைத்து விட்டாரே என ரசிகர்கள் உருகி போயிருக்கிறார்கள்.

வளைந்து நெளிந்து இவர் உட்கார்ந்து இருக்கும் அழகை பார்த்து அந்த கண்ணாடிக்கும் போதை ஏறினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை.

அம்சமாக பொருந்தியிருக்கும் இவருடைய லேட்டஸ்ட் கெட்டப் தான் தற்போது சமூகவலைத்தள ரசிகர்களின் கண்களில் சிக்கியிருக்கிறது.

English summary

VJ Bhavana is not only the host but also proving her talent in modeling. The latest photos of her sitting in front of the mirror are going viral and fans are sending comments and likes for these photos.