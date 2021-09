கலக்கும் அன்னநடை...எட்டிப்பார்க்கும் சின்ன இடை..கலக்கும் தர்ஷா ...கதிகலங்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இடை தெரியும் உடையில் கலக்கும் தர்ஷாவை பார்த்ததும் கதிகலங்கிப் போய் விட்டதாம் ரசிகர்களின் மனது.

விதவிதமாக போஸ் கொடுத்து விழிகளை அசைக்க மறக்க வைக்கும் தர்ஷாவை பார்த்ததும் இன்ஸ்டாகிராமே கதிகலங்கி போய்விட்டதாம்.

ஆர்சிபி திருந்தவேயில்லை.. முதல் விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப் 111, மொத்தம் அடிச்சதோ 156, கலாய்க்கும் மீம்ஸ்

வெள்ளித்திரை கதாநாயகியாக கால் தடம் பதித்து இருக்கும் தர்ஷாவுக்கு சமூக வலைத்தளத்தில் வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

Darsha Gupta, who made her Debut in Zee Tamil, has become the heroine from small screen to silver screen. He has been more active on social media than in films. He has a lot of fans on the social media. Many also have lice phages in his name. Fans are taking comfort in every decision he makes.