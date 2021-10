பூவாலே ஆடையணிந்து பூத்துக் குலுங்கும் சன்டிவி ரோஜா... பட்டாம்பூச்சியாய் பறக்குது ரசிகர்களின் மனது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மஞ்சள் வண்ண பூக்களால் உடையணிந்திருக்கும் பிரியங்கா நல்கரியை பார்த்தும் ரசிகர்கள் அசந்து போயிருக்கிறார்கள்.

இப்படி எல்லாம் கூட ஆடை இருக்கிறதா என்று ரசிகர்கள் பலர் நச்சரித்து வருகின்றனர்.

தளதளவென விதவிதமாக இவர் வெளியிட்டிருக்கும் போட்டோக்கள் இன்ஸ்டாகிராமை பரபரக்க வைத்திருக்கிறது.

அடிபொலி...ஆட்டம் போட்டு ஆடவைக்கும் ரோஜா.. பார்த்ததும் ஓடோடி வரும் ரசிகர்கள்

English summary

Priyanka Nalkari, the heroine of The Rose Serial, which is being telecast on Sun TV, has also been active on the social media. Every post he posted on Instagram has been a drag on the minds of fans. That's why his fans are increasing day by day.