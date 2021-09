உடையைக் குறைத்து அழகை கூட்டிய மகேஸ்வரி ஓடோடி வந்து ரசிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜிகுஜிகு வென ஜொலிக்கும் உடையில் தரிசனத்தை கொடுத்த விஜே மகேஸ்வரியை பார்த்த ரசிகர்கள் சூடாகிப் போய் இருக்கிறார்களாம்.

பள பளக்கும் வைரத்தைப் போல வெயிலில் ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கும் மகேஸ்வரியை பார்த்ததும் பலருக்கு கண்ணே கூசுகிறதாம்.

பாஜகவில் தேடி வந்த முக்கியப்பதவி... தொடர்ந்து அமைதி காக்கும் குஷ்பு... காரணம் என்ன..?

உடையை குறைத்ததும் லைக் பட்டன் தெறித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று நெட்டிசன்கள் தங்கள் பங்குக்கு கலாய்க்க ரெடியாகி விட்டனர்.

English summary

Maheshwari, who was working as VJ, is currently acting in films but is busy with photoshoots. His photos have been well received by fans on the social media. Fans are wishing him a happy return as VJ.